Horarios para el show de Courtney Barnett en Club Blondie

Ya está todo listo para el regreso de Courtney Barnett a nuestro país, quien se presentará este viernes 1 de marzo en Club Blondie. En la cita, además, estará presente la artista nacional Yaney, quien será la encargada de abrir la jornada. Ahora, la producción acaba de liberar los horarios para la jornada, los cuales se detallan más abajo.

La instancia está enmarcada en la promoción de “Tell Me How You Really Feel” (2018), su más reciente trabajo de estudio, que le ha valido una gran cantidad de elogios por la crítica. A través de una completa gira mundial que contempla actuaciones en lugares Inglaterra, Australia, Estados Unidos y Japón, Barnett mostrará lo mejor de su discografía, pasando por trabajos como el álbum a dúo con Kurt Vile, “Lotta Sea Lice” (2017), además de su disco debut “Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I just Sit” (2015), obviamente no dejando de lado la gran variedad de EPs que también ha lanzado durante su carrera.

A continuación te dejamos con los horarios para este viernes: