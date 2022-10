Horarios de Primavera Sound Santiago 2022

Otro festival que regresa será Frontera, que confirmó su edición 2023 para los días 14 y 15 de enero en Hacienda Picarquín. Esta nueva versión del Festival Latinoamericano de Artes y Música volverá a reunir a destacadas voces del continente, con un cartel liderado por Natiruts, considera una de las banda más influyentes del reggae latinoamericano, además de otros nombres como Pettinellis, Cuarteto de Nos, Skatalites, entre muchos otros.

Al escenario de Frontera llegarán otras bandas representantes de distintos estilos, como lo serán We Are The Grand, Todos Tus Muertos, Los Espíritus, Protistas, Kuervos del Sur, Niños del Cerro, Parálisis del Sueño y Rama, además de artistas que han sido parte del festival como Ases Falsos, Javiera Mena, Lucybell o Perota Chingó, y otros como Akapellah, Stailok, y ritmos urbanos con AK4:20, Frijo, Bhavi, Young Cister, Easykid, Catriel & Paco Amoroso y Soulfia.

La venta de entradas estará disponible a través de Punto Ticket, desde el 26 de octubre. Los precios serán informados próximamente.