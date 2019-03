Horarios de Lollapalooza Chile 2019

Ya queda cada vez menos para una nueva edición de Lollapalooza Chile, por lo que la producción acaba de liberar la info que todo estaban esperando: los horarios. El viernes 29 tendremos a Kendrick Lamar clausurando el VTR Stage desde las 22 horas. Previamente por ese escenario habrán pasado Greta Van Fleet, Snow Patrol, Francisca Valenzuela e Inspector Cluzo.

Lenny Kravitz será el nombre estelar en el Banco de Chile Stage, iniciando a las 20:30. Seguirá a Vicentico, Los Tres, Lany y a las responsables de inaugurar la música para esta edición de Lollapalooza: Frank’s White Canvas, que desplegarán sus primeros acordes a las 13:00. Kungs se tomará el Perry’s Stage a las 18:00. Media hora después, Jorja Smith entrará en calor en el Acer Stage. Y a las 19:00 llegan Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso en el Lotus Stage.

El sábado 30 la música parte a las 12:30 con Humboldt en el Acer Stage. Con ello, arranca una jornada de 11 horas ininterrumpidas, con el broche de oro a cargo de Twenty One Pilots, que se toman el VTR Stage desde las 22 horas, cerrando la noche a las 23:30. La acción en el VTR Stage inicia a las 13:30 con Monsieur Periné. Luego, pasarán Ziggy Marley, Bring Me The Horizon e Interpol. En el Banco de Chile Stage Zaturno subirá a las 12:45, para luego dar paso a Kamasi Washington, Portugal.The Man, Years & Years y el cotizado Post Malone, que salta a la tarima a las 20:30.

El domingo 31 la bienvenida será a pura música chilena con tres excelentes nombres. Adelaida (12:30, Banco de Chile Stage), Cigarbox Man (13:00, Acer Stage) y Fiskales ad-Hok (13:15, VTR Stage) serán los primeros en sonar. En el VTR Stage se presentarán también Gepe, Juanes y The 1975. El número de clausura del escenario y también del festival es Arctic Monkeys, que arrancan a las 21:45 y bajarán la cortina a las 23:30.

El Banco de Chile Stage tiene acción asegurada con La Vela Puerca, Troye Sivan, Foals y el gran número que se espera para las 20:15: el británico Sam Smith. Será un día sin descanso. GTA (17:15, Perry’s Stage by VTR), C.Tangana (17:45, Lotus Stage), Seun Kuti (18:15, Aldea Verde Stage by Engie) y la imperdible Rosalía (18:45) son una muestra de todo lo que ofrece Lolla el domingo. Eso no será todo, ya que las últimas horas del festival serán una celebración inolvidable. Joe Vasconcellos (19:15, Lotus Stage), Don Diablo (19:45, Perry’s Stage), St. Vincent (20:30, Acer Stage), Ana Tijoux (20:45, Aldea Verde Stage) y La Floripondio (21:00, Lotus Stage) no darán respiro a los asistentes.

Te dejamos a continuación con los horarios en detalle para el festival:

Viernes 29 de marzo

VTR Stage

13:45 – 14:30 | The Inspector Cluzo

15:30 – 16:30 | Francisca Valenzuela

17:30 – 18:30 | Snow Patrol

19:30 – 20:30 | Greta Van Fleet

22:00 – 23:15 | Kendrick Lamar

Banco de Chile Stage

13:00 – 13:45 | Frank’s White Canvas

14:30 – 15:30 | Lany

16:30 – 17:30 | Los Tres

18:30 – 19:30 | Vicentico

20:30 – 22:00 | Lenny Kravitz

ACER Stage

13:15 – 14:00 | Playa Gótica

14:45 – 15:30 | Bronko Yotte

16:30 – 17:30 | Clairo

18:30 – 19:30 | Jorja Smith

20:30 – 21:30 | Paulo Londra

Perry’s Stage by VTR

13:15 – 14:00 | Sistek

14:15 – 15:15 | Kidd Keo

15:30 – 16:30 | Kevinho

16:45 – 17:45 | Gryffin

18:00 – 19:00 | Kungs

19:15 – 20:15 | Fisher

20:30 – 21:30 | KSHMR

21:45 – 23:00 | Dimitri Vegas & Like Mike

Lotus Stage

13:45 – 14:30 | Drefquila

15:15 – 16:00 | Amanitas

17:00 – 18:00 | Green Valley

19:00 – 20:00 | Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso

20:45 – 21:45 | Tokyo Ska Paradise Orchestra

Aldea Verde Stage by Engie

13:30 – 13:45 | Tribu Huni Kuin

14:30 – 15:15 | Kaleema

15:45 – 16:30 | Elkin Robinson

17:00 – 18:00 | Chancha Vía Circuito

18:15 – 19:15 | DJ Raff

19:30 – 20:45 | Nikola Cruz

21:00 – 23:00 | Satori

Kidzapalooza Stage

13:30 – 14:15 | Los Frutantes

15:00 – 15:45 | Subhira

16:30 – 17:15 | Ángel Parra y Los Retornados

18:00 – 19:00 | Los Pulentos

Heineken Lounge Stage

14:00 – 15:00 | Drunvaloop

15:15 – 16:15 | Compadre

16:30 – 17:30 | DJ Tressor

17:45 – 18:45 | Red Rabbit

19:00 – 20:15 | Melanie Ribbe

20:30 – 21:45 | Fernanda Arrau

Sábado 30 de marzo

VTR Stage

13:30 – 14:30 | Monsieur Periné

15:30 – 16:30 | Ziggy Marley

17:30 – 18:30 | Bring Me the Horizon

19:30 – 20:30 | Interpol

22:00 – 23:30 | Twenty Øne Piløts

Banco de Chile Stage

12:45 – 13:30 | Zaturno & Sole

14:30 – 15:30 | Kamasi Washington

16:30 – 17:30 | Portugal. The man

18:30 – 19:30 | Years & Years

20:30 – 22:00 | Post Malone

ACER Stage

12:30 – 13:15 | Humboldt

13:45 – 14:30 | Pillanes

15:00 – 15:45 | Ases Falsos

16:30 – 17:15 | FEVER 333

18:00 – 19:00 | Protoje & The Indiggnation

19:45 – 20:45 | Rüfüs du Sol

22:00 – 23:15 | Odesza

Perry’s Stage by VTR

13:30 – 14:30 | Flak

14:45 – 15:45 | Bad Gyal

16:00 – 17:00 | JetLag

17:15 – 18:15 | Hippie Sabotage

18:30 – 19:30 | Valentino Khan

19:45 – 20:45 | DJ Who

21:00 – 22:00 | RL Grime

22:15 – 23:15 | Steve Aoki

Lotus Stage

14:00 – 14:45 | Gianluca

15:45 – 16:30 | Tomasa del Real

17:15 – 18:00 | Alemán

18:55 – 19:15 | Paloma Mami

20:15 – 21:15 | Américo

Aldea Verde Stage by Engie

13:15 – 14:00 | Kingo Roots & Ras Kadhu

14:30 – 15:15 | Julio Victoria

15:45 – 16:45 | A.CHAL

17:00 – 17:45 | Rubio

18:00 – 19:00 | Nova Materia

19:15 – 20:45 | Booka Shade

21:00 – 23:00 | Valesuchi

Kidzapalooza Stage

13:30 – 14:45 | Danzantes

15:00 – 15:45 | Foji

16:30 – 17:15 | Show secreto

18:00 – 19:00 | Los Pulentos

Heineken Lounge Stage

13:45 – 14:45 | Golden Rat

15:00 – 16:00 | Isa Rojas

16:15 – 17:15 | Pol Del Sur

17:30 – 18:30 | Entrópica

19:00 – 21:00 | Satori

21:15 – 22:30 | DJ Raff

Domingo 31 de marzo

VTR Stage

13:15 – 14:00 | Fiskales Ad-Hok

15:00 – 16:00 | Gepe

17:00 – 18:00 | Juanes

19:15 – 20:15 | The 1975

21:45 – 23:30 | Arctic Monkeys

Banco de Chile Stage

12:30 – 13:15 | Adelaida

14:00 – 15:00 | La Vela Puerca

16:00 – 17:00 | Troye Silvan

18:00 – 19:15 | Foals

20:15 – 21:45 | Sam Smith

ACER Stage

13:00 – 13:30 | Cigarbox Man

14:00 – 14:45 | Caramelos de Cianuro

15:30 – 16:15 | Parcels

17:00 – 18:00 | Jain

18:45 – 19:45 | Rosalía

20:30 – 21:30 | St. Vincent

22:15 – 23:15 | Macklemore

Perry’s Stage by VTR

13:45 – 14:30 | Polimá Westcoast

14:45 – 15:45 | Omar Varela

16:00 – 17:00 | Khea

17:15 – 18:15 | GTA

18:30 – 19:30 | Loud Luxury

19:45 – 20:45 | Don Diablo

21:00 – 22:00 | ZHU

22:15 – 23:15 | Tiësto

Lotus Stage

15:00 – 15:45 | iLe

16:30 – 17:15 | Alisa

17:45 – 18:30 | C. Tangana

19:15 – 20:15 | Joe Vasconcellos

21:00 – 22:00 | La Floripondio

Aldea Verde Stage by Engie

14:30 – 15:15 | Natalia Contesse

15:45 – 16:30 | Keko Yoma

17:00 – 17:45 | Newen Afrobeat

18:15 – 19:15 | Seun Kuti

19:45 – 20:15 | Batalla de los Gallos

20:45 – 21:45 | Ana Tijoux

Kidzapalooza Stage

14:00 – 14:45 | Sophi Lira

15:45 – 16:30 | Show secreto

17:30 – 18:45 | Sinergia Kids Game

Heineken Lounge Stage