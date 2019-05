Horarios de LeRock Fest 2019

Ya no queda nada para una nueva edición de LeRock Fest, la que se realizará en Matucana 100 el próximo 11 de mayo. Ahora, la producción a cargo acaba de anunciar los horarios de las principales actividades del festival, evento que estará marcado por la presencia de bandas como Daughters, A Place To Bury Strangers, E A Terra Nunca Me Pareceu Tao Distante, entre muchas otras.

La veintena de invitados se distribuirá en tres escenarios: M100 Stage, LeRock Stage y Casa Amarilla Stage, todos dispuestos para que la música no pare durante las más de doce horas de conciertos y presentaciones que abarcan los más diversos géneros musicales. Mientras que la apertura de puertas será a las 13:00 horas, la banda nacional Arias será la encargada de dar el puntapié inicial al festival en el M100 Stage. El ensamble Narval Orquesta será el encargado de inaugurar el LeRock Stage a las 14:30 horas ofreciendo alguna de sus múltiples y pintorescas composiciones. Un par de horas más tarde, a las 16:15 horas, el visionario Txakur tendrá la labor de conquistar al público sobre el Casa Amarilla Stage.

Las bandas intercalarán shows entre los tres escenarios (con algunos topes inevitables) hasta las 22:00 horas, cuando los primeros cabeceras, los neoyorquinos A Place To Bury Strangers, se dispongan a tocar. El conjunto de shoegaze tendrá una hora de show en el LeRock Stage para luego dar paso a sus coterráneos Daughters.

En paralelo a los shows, el LeRock Fest dispondrá de cinco puntos de prensa abiertos tanto a los medios como al público en general que desee interactuar con los artistas, los cuales se detallan más abajo. En cuanto a la venta de entradas, estas siguen disponibles a través del sistema Ticketplus, con los siguientes valores:

Preventa 1: $5.000 (AGOTADAS)

Preventa 2: $8.000 (AGOTADAS)

Preventa 3: $12.000

General: $15.000

Estos son los horarios de las presentaciones:

En cuanto a los puntos de prensa, estos serán los siguientes: