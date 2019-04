Hollywood Vampires anuncia nuevo álbum y estrena canción “Who’s Laughing Now”

Una de las agrupaciones más sorpresivas, y por qué no extrañas, que han surgido en el último tiempo es Hollywood Vampires, supergrupo formado por Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith, y el actor Johnny Depp, quienes han gozado de gran éxito en su corta carrera como banda. Ahora, todo apunta a que la agrupación seguirá vigente un buen tiempo más, todo esto gracias al anuncio de su nuevo disco de estudio.

Se trata de “Rise“, placa que estará disponible a partir del próximo 21 de junio, contando con 16 tracks que mezclarán canciones originales, con versiones a otros artistas. Entre los covers que tendrá el álbum se encuentran “Heroes” de David Bowie, “You Can’t Put Your Arms Around A Memory” de Johnny Thunders, entre otros, mientras que de las canciones originales ya podemos escuchar “Who’s Laughing Now“, primer adelanto del LP.

Revisa a continuación la lista de canciones, portada, y el primer adelanto de este LP.

Tracklist de “Rise”: