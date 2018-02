Hielo Negro se suma a show de Radio Moscow en Chile

Un nuevo debut se agenda en la cartelera nacional de conciertos. Se trata de los norteamericanos de Citizen, quienes llegarán a nuestro país por primera vez para presentarse el próximo 24 de abril en Espacio San Diego (San Diego 1455).

Con casi diez años de carrera y una producción que alcanza los tres discos editados, el último de estos publicado sólo en octubre del año pasado, “As You Please“, el grupo formado en Ohio aterrizará en suelos nacionales con el objetivo de mostrar al público chileno su atractiva mezcla de estilos, los que van desde el shoegaze hasta el post-hardcore.

Las entradas para el show ya están disponibles a través de sistema Ticketek a un precio preventa general de $18.000 (más cargo por servicio).