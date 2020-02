Hatebreed publica nuevo single: “When The Blade Drops”

La banda oriunda de Connecticut, Hatebreed, acaba de publicar un nuevo single titulado “When The Blade Drops”, el cual formará parte de su próximo trabajo de estudio a ser lanzado este año. El sucesor de “The Concrete Confessional” (2016), fue producido por Chris Harris, y tiene fecha tentativa de salida para el mes de mayo, ya que aún no se conocen todos los detalles del disco.

A continuación el nuevo single: