H2O regresa a Chile en septiembre

Tuvieron que pasar tres años para que Chvrches anunciara su esperado regreso discográfico. Y es que tras el lanzamiento del muy buen “Every Open Eye” en 2015, la banda escocesa tendrá la publicación del tercer larga duración de su carrera.

El álbum en cuestión llegará el próximo 25 de mayo bajo el nombre “Love Is Dead“, aquel contará con un total de trece canciones, tendrá la producción de Greg Kurstin (Adele) y tanto su portada como track listing ya están disponibles. Revisa este material más abajo.

Sin embargo, eso no es todo, porque los encabezados por Lauren Mayberry también estrenaron un tema titulado “My Enemy“, en el que también colabora Matt Berninger de The National. Se trata del segundo single del disco luego de “Get Out“, revelado a fines de enero pasado.

Te invitamos a escuchar “My Enemy” a continuación:

Track listing “Love Is Dead”: