Guns N’ Roses reeditará “Appetite For Destruction” con material inédito

Han pasado exactos 31 años desde que Guns N’ Roses hizo su debut discográfico a través de “Appetite For Destruction” (1987), sin duda, el trabajo más importante de toda su carrera. Es por esto que el anuncio que acaba de realizar la banda es una excelente noticia para todos su seguidores.

Y es que el grupo reveló que lanzará una reedición remasterizada del registro que incluye cortes como “Sweet Child O’ Mine” o “Welcome To The Jungle“, esto, en formatos como vinilo, digital o CD. Sin embargo, lo más interesante de la publicación es que, además del álbum original con sonido mejorado, aquella incluirá un total de 49 temas inéditos, sin cortar una serie de lados B y material en vivo a través de “Live ?!*@ Like A Suicide” de (1986). Por supuesto, las fotografías, memorabilia y productos gráficos serán abundantes. La colección tendrá su lanzamiento el próximo 29 de junio.

Por otra parte, los norteamericanos tienen en carpeta una nueva gira por lugares que todavía no han sido anunciados. Ante esto, Steven Adler se apresuró a decir que no hay planes de una reunión por el momento.