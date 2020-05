Guns N’ Roses publicará material inédito de su gira de reunión: “Not In This Lifetime Selects”

En una época en donde todos los artistas están suspendiendo giras y subiendo material a YouTube, increíblemente todavía tenemos bandas sumándose a esta última tendencia, con Guns N’ Roses siendo la más reciente. Esto, porque la banda acaba de anunciar la serie “Not In This Lifetime Selects“, en donde irán publicando tracks seleccionados de los shows de su gira de reunión, una que ha debido postergar su paso por los tres Lollapalooza de Sudamérica, además de una serie de conciertos en Estados Unidos y Europa.

Para esta primera entrega, la banda publicó las canciones “It’s So Easy“, “Chinese Democracy” y “Double Talkin’ Jive” pertenecientes a su show del 29 de octubre de 2019 en el Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City, Utah. Por supuesto, todo el material subido es en calidad pro shot, y si bien no hay claridad de cuando saldrá la siguiente tanda, esta serie será un ejercicio constante de la banda considerando de que tienen material de sobra con una gira que comenzó en 2016 y aún no tiene ni siquiera intenciones de terminar.

La primera selección, la puedes ver acá: