Guns N’ Roses publica nuevo video de “It’s So Easy”

Hace poco menos de un mes, Guns N’ Roses confirmaba una noticia largamente esperada por todas y todos sus seguidores, la reedición de “Appetite For Destruction” (1987), el trabajo que abre su discografía y el que se mantiene como el registro más importante de toda su carrera.

La colección, que tendrá nada menos que 49 cortes inéditos además de material en vivo, lados-B y el álbum original con sonido remasterizado, tendrá su lanzamiento el próximo 29 de junio bajo el nombre “Locked N’ Loaded“. Al primer adelanto del álbum, “Shadow Of Your Love” (corte nunca antes escuchado), ahora se suma un nuevo video para el clásico “It’s So Easy“, el que fue grabado en el Cathouse Bar de Hollywood en 1989, pero que nunca se publicó.

Puedes ver el clip a continuación: