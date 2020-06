Guns N’ Roses publica material pro-shot de su set en el Download Festival 2018

Hace varias semanas fue que Guns N’ Roses anunció su serie “Not In This Lifetime Selects“, donde se iría publicando material de varias presentaciones de la gira “Not In This Lifetime Tour” que desde 2016 los tiene girando por todo el mundo con la reunión de Axl Rose junto a Slash y Duff McKagan. Pues bien, tras publicar algunas canciones de un show en Salt Lake City, parece que la banda se olvidó de esta iniciativa, ya que no se publicó nada nuevo hasta ahora.

Con una selección de canciones interpretadas en el Download Fest 2018, GN’R presenta una nueva adición a esta serie, en la que podemos encontrar algunos covers como “Slither” de Velvet Revolver o “Attitude” de Misfits, así como también clásicos del conjunto como “Rocket Queen“, “You Could Be Mine“, y su estandarte “Sweet Child O’ Mine“, que fueron algunas de las más coreadas durante su show en Derby, Reino Unido, en junio de 2018.

Mira el material a continuación: