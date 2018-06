Guns N’ Roses publica demo de “November Rain” de 1986

Una nueva muerte enluta al mundo de la música y del rock. Se trata de Steve Soto, bajista histórico de The Adolescents y Agent Orange -ambas legendarias bandas del punk rock old school norteamericano-, además de tocar guitarra y cantar en el grupo de C.J. Ramone.

El músico falleció el día de ayer a los 54 años por causas que aún no han sido aclaradas. A través de las redes sociales de The Adolescents, Tony Reflex (vocalista de la banda), confirmó la noticia mostrando su pesar:

with heavy heart i share the passing of steve soto, my friend and bandmate since 1979. i dont know what to do. or to say.

goodbye my brother.

— The Adolescents (@TheAdolescents) 28 de junio de 2018