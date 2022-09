Guns N’ Roses anuncia box set deluxe de “Use Your Illusion I & II” con 63 tracks inéditos

Guns N’ Roses celebrará los 31 años de los álbumes “Use Your Illusion” I y II a lo grande, ya que la banda ha anunciado un box set de edición limitada que contendrá un total de 96 tracks, de los cuales 63 serán inéditos. Dicha colección llegará el próximo 11 de noviembre con un sonido completamente remasterizado, usando como fuente las cintas originales análogas en estéreo y una transferencia digital a 96kHz de 24-bit.

Esta reedición especial será publicada en una variedad de formatos, incluyendo una super deluxe con 7 discos y un Blu-ray, una super deluxe con 12 vinilos y Blu-ray, edición deluxe de cuatro vinilos y un slipmat para tornamesa, además de una edición deluxe en CD con dos discos, uno para cada parte de “Use Your Illusion“. Junto con todo lo anterior, también se publicarán versiones independientes de los dos discos en CD y LP, las que estarán disponibles en formato digital y las plataformas de streaming.

Cabe señalar que la edición remasterizada del disco contendrá una versión 2022 de “November Rain“, la que incluirá una orquesta de 50 piezas conducida por Christopher Lennertz, compositor ganador del premio Grammy. Además de esto, el Blu-ray incluido en la edición tendrá el show “Live In New York” completamente remasterizado desde los prints de 35mm a un formato 4K UHD y presentado en 1080p a 24fps en HD, con audio en Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 surround y PCM 48kHz 24-bit en estéreo.

Revisa a continuación el tracklist y portada de esta edición, junto con su contenido y una versión en vivo de “You Could Be Mine” grabada en el Ritz Theatre de New York en 1991.

Tracklist de “Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition”:

Disco 1 – Use Your Illusion I (Original Album Remastered)

Right Next Door To Hell Dust N’ Bones Live And Let Die Don’t Cry (Original) Perfect Crime You Ain’t The First Bad Obsession Back Off Bitch Double Talkin’ Jive November Rain (2022 version) * The Garden Garden Of Eden Don’t Damn Me Bad Apples Dead Horse Coma

Disco 2 – Use Your Illusion II (Original Album Remastered)

Civil War 14 Years Yesterdays Knockin’ On Heaven’s Door Get In The Ring Shotgun Blues Breakdown Pretty Tied Up Locomotive So Fine Estranged You Could Be Mine Don’t Cry (Alt. Lyrics) My World

Disco 3 – Live In New York (Ritz Theatre – May 16, 1991)

Pretty Tied Up* Bad Obsession* Right Next Door To Hell* Mr. Brownstone* Dust N’ Bones Live And Let Die* Paradise City* Voodoo Child (Slight Return) / Civil War* Drum Solo* Slash Solo* You Could Be Mine*

Disco 4 – Live In New York (Continued)

I Was Only Joking / Patience* Only Women Bleed / Knockin’ On Heaven’s Door* Don’t Cry (Original)* [Features Shannon Hoon On Vocals] You Ain’t The First* [Features Shannon Hoon On Vocals] My Michelle* Estranged* Double Talkin’ Jive* Sweet Child O’ Mine* Welcome To The Jungle*

Disco 5 – Live In Las Vegas (Thomas & Mack Center – January 25, 1992)

Nightrain Mr. Brownstone* Live And Let Die* Attitude* It’s So Easy* Bad Obsession* Welcome To The Jungle* Double Talkin’ Jive* Voodoo Child (Slight Return) / Civil War / Voodoo Child (Slight Return)*

Disco 6 – Live In Las Vegas (Continued)

Don’t Cry (Original)* Wild Horses* Patience* You Could Be Mine* So Fine* November Rain* Intros / Drum Solo* Slash Solo* Speak Softly, Love (Love Theme From The Godfather)* Rocket Queen

Disco 7 – Live In Las Vegas (Cont’d)

Sail Away Sweet Sister* Sweet Child O’ Mine* Move To The City* Hotel California / Only Women Bleed / Knockin’ On Heaven’s Door* Yesterdays My Michelle* Estranged* Mother* / Paradise City

Disco 8 – Live In New York (Ritz Theatre – May 16, 1991) (Blu-Ray Video)

Pretty Tied Up* Bad Obsession* Right Next Door To Hell* Mr. Brownstone* Dust N’ Bones* Live And Let Die* Paradise City* Voodoo Child (Slight Return) / Civil War* Drum Solo* Slash Solo* You Could Be Mine* I Was Only Joking / Patience* Only Women Bleed / Knockin’ On Heaven’s Door* Don’t Cry (Original)* [Features Shannon Hoon On Vocals] You Ain’t The First* [Features Shannon Hoon On Vocals] My Michelle* Estranged* Double Talkin’ Jive* Sweet Child O’ Mine* Welcome To The Jungle*

*Track no publicado previamente.

A continuación revisa los detalles del box set y un adelanto: