Guitarrista de Thirty Seconds To Mars renuncia a la banda

A sólo dos meses de que Thirty Seconds To Mars tuviera el lanzamiento de su último disco de estudio, “America“, las cosas no están saliendo de la mejor manera para la banda de Los Angeles. Y es que el guitarrista, Tomo Miličević, decidió abandonar el grupo después de haber permanecido en aquel desde 2003.

Aunque el músico no detalló las razones exactas de su alejamiento, sí expresó su sentir a través de un comunicado publicado en su twitter, en el que señala cosas como “realmente no sé cómo explicar en una sola publicación cómo pude haber llegado a una decisión como esta, pero por favor créanme cuando les digo que esto es lo mejor para mí, en mi vida, y también para la banda” o “por favor, no estén tristes o enojados por esto y, sobre todo, no se dividan, esto es y será algo bueno para todos“.

Puedes leer el texto completo a continuación (en inglés):