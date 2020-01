Guided By Voices anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Volcano”

Los números de Guided By Voices son increíbles: casi cuatro décadas desde que iniciaran su carrera musical y ocho años inactivos en sumatoria, sin embargo, a la fecha ha lanzado 29 discos de estudio, eso sin contar la veintena de EP’s. Y es que la agrupación liderada por Robert Pollard debe ser una de las más prolíficas en lo que refiere a material discográfico, uno que además rebosa en calidad, detalle que no es menor.

En 2019, Guided By Voices estrenó la no despreciable cifra de tres LP’s y, para no ser menos en esta nueva década, la banda ya tiene programados dos discos para este 2020. El primero de ellos es “Surrender Your Poppy Field”, que será lanzado el próximo 20 de febrero y que ya tiene su primer adelanto en el single “Volcano”, y que puedes escuchar a continuación.

Tracklist y portada de “Surrender Your Poppy Field”.