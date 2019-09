Grimes estrena un nuevo sencillo: “Violence”

“A Dawn To Fear” es el nombre del álbum que Cult Of Luna publicará el próximo 20 de septiembre, siendo el sucesor de esa tremenda colaboración junto a Julie Christmas llamada “Mariner“, de 2016. Luego de estrenar la canción “The Silent Man“, ahora la banda llega con “Lay Your Head To Rest“, el segundo adelanto de este próximo LP.

Escucha el track a continuación: