Greta Van Fleet estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Battle At Garden’s Gate”

Greta Van Fleet está de regreso con el anuncio de un nuevo álbum, “The Battle At Garden’s Gate“, el que llegará el próximo 16 de abril a través de los sellos Lava/Republic Records. La banda, además, publicó un nuevo sencillo titulado “Age Of Machine“, el cual se suma al primer adelanto como tal de este LP que fue la canción “My Way, Soon“.

Recordemos que este es el sucesor de su debut de 2018, “Anthem Of The Peaceful Army“, el cual incluso los tuvo presentes en el último Lollapalooza Chile a la fecha realizado en nuestro país en 2019. Para este álbum, la banda trabajó en Los Angeles con el destacado productor Greg Kurstin, reconocido por su trabajo con artistas de la talla de Foo Fighters y Paul McCartney, prometiendo una expansión sonora del conjunto.

Por ahora se desconocen detalles de su tracklist, solamente fue liberada la portada que puedes ver al final de esta nota.

Escucha el nuevo single a continuación: