Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan estrena track solista: “Fire For Water”

Hace unas semanas que Greg Puciato estaba tanteando el lanzamiento de un álbum solista, lo que se confirma hoy con el anuncio de “Child Soldier: Creator Of God“, álbum solista del integrante de The Dillinger Escape Plan, el cual saldrá en algún punto de este año. Para anunciar el LP, el músico estrenó la canción “Fire For Water“, el cual puedes revisar más abajo.