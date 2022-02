Greg Puciato anuncia su segundo LP y estrena canción: “Lowered”

Lamentables noticias llegan esta tarde de martes, ya que a través de un comunicado en Twitter se confirmó el fallecimiento de Mark Lanegan a los 57 años. La información fue entregada por la cuenta oficial del músico, donde no se entregaron mayores detalles de la causa de muerte, solamente informando que el deceso ocurrió esta mañana en su casa de Killarney, Irlanda, pidiendo a la vez privacidad para su esposa Shelley y familia.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible en este momento. Pedimos Por favor respete la privacidad de la familia“, informó el escueto comunicado.

Un músico que no necesita mayor introducción, Lanegan se consagró principalmente como el frontman de Screaming Trees desde 1984 hasta la separación en 2000, siendo también parte de Queens Of The Stone Age durante un periodo al participar de los álbumes “Rated R” (2000), “Songs for the Deaf” (2002) y “Lullabies to Paralyze” (2005), además de una participación en “…Like Clockwork” de 2013

Acá el comunicado oficial:

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

— mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022