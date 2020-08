Greg Dulli estrena cover de Bob Dylan junto a Mark Lanegan: “Girl From The North Country”

El Record Store Day es una instancia donde aparecen muchos lanzamientos que tienen un componente especial, a veces tan limitados que solo adquiriendo una copia física puedes escuchar un track en cuestión. Por suerte, este no es el caso, ya que se acaba de liberar una versión de “Girl From The North Country”, canción de Bob Dylan que Greg Dulli versiona junto a Mark Lanegan como lado b de un sencillo que lanzará para esta ocasión.

Para este cover, los artistas interpretan la versión que aparece en el álbum “Nashville Skyline”, en donde Dylan hace dueto con Johnny Cash. En una movida que no debiese sorprender mucho, Dulli hace las partes de Dylan, mientras que Lanegan se encarga de interpretar las de Cash. Como señalamos anteriormente, el single será parte del vinilo 7” de “A Ghost”, canción incluida en el álbum “Random Desire” del también integrante de The Afghan Whigs.

Escucha el track a continuación: