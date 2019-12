Greg Dulli estrena canción y anuncia su primer álbum solista: “Random Desire”

Si bien hace mucho no tenemos novedades de The Afghan Whigs, ahora sí las tenemos de su frontman Greg Dulli, quien acaba de anunciar su primer disco solista para el próximo 21 de febrero a través de Royal Cream y BMG Records. “Random Desire” contendrá un total de 10 tracks, siendo “Pantomima” el primer adelanto -y que puedes escuchar más abajo-.

El disco comenzó a tomar forma luego de que su banda estrenara el álbum “In Spades” (2017), y aunque fue el propio Dulli quien se encargó de la mayoría de este, también hay colaboraciones de Jon Skibic, Rick G. Nelson, Mathias Schneeberger (The Twilight Singers), Dr. Stephen Patt, y Jon Theodore de Queens of the Stone Age. Revisa a continuación el tracklist, portada, y el primer adelanto del álbum.

Tracklist de “Random Desire”: