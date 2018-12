Graveyard debutará en Chile

El pasado lunes, la banda Royal Machines realizó una presentación donde invitaron a Billy Corgan para tocar juntos algunas canciones. En ella, despacharon tracks como “Bullet With Butterfly Wings” de The Smashing Pumpkins o “Mountain Song” de Jane’s Addiction, en un show donde también se encontraba el guitarrista de esta última banda, Dave Navarro, el ex baterista de Nine Inch Nails, Josh Freese, entre otros.