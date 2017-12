Goran Bregović regresa a Chile en abril

Ni Radiohead, ni Rage Against The Machine, ni Depeche Mode. La lista de inducidos a la clase 2018 del Rock & Roll Hall Of Fame la encabeza Nina Simone, la legendaria artista norteamericana que era elegible desde 1986 (el gran requisito del premio es que el disco debut de un artista haya cumplido 25 años), pero que recién este año fue nominada por primera vez.

Además de la cantante fallecida en 2003, los otros cuatro nombres que alcanzaron el reconocimiento son los de The Cars, Bon Jovi, The Moody Blues y Dire Straits, todos con una amplia trayectoria en el circuito internacional.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo el próximo 14 de abril en Ohio.

Recordemos que, desde la interna de Radiohead, habían señalado que la banda no asistiría a la premiación en caso de resultar ganadores, esto, porque la fecha de la ceremonia coincide con el día en que el grupo se presenta en Argentina. Quizás a la gente del Rock & Roll Hall Of Fame esto no les cayó muy bien.

