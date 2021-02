Gojira anuncia nuevo disco y comparte segundo adelanto: “Born For One Thing”

Desde hace algunos se ha venido moviendo el agua para los seguidores de Gojira, con las publicaciones en las redes sociales oficiales de la banda.

Hoy ese ruido se concreta, ya que, luego de estrenar la canción “Another World” en agosto del año pasado, la agrupación francesa acaba de compartir su segundo adelanto, “Born For One Thing”, junto a los detalles del disco, que puedes revisar más abajo. Este nuevo álbum de la agrupación, titulado “Fortitude“, estará disponible el 30 de abril a través de Roadrunner Records. A continuación, te dejamos el tracklist, la portada y el segundo adelanto.

Tracklist de “Fortitude”: