Glenn Tipton fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson

El viernes pasado, Mike Patton llegó a San Francisco para ofrecer una presentación en solitario, la que fue anticipada como un show de improvisación junto a DJ QBert.

Sin embargo, los asistentes de la jornada seguramente se llevaron una sorpresa cuando el músico echó mano a su infinito catálogo para tocar material de dos de sus proyectos: Peeping Tom, la banda que el cantante de Faith No More formó desde 2000 a 2007 -editando un único álbum homónimo en 2006-, y del disco de hip hop experimental publicado en 2005, “General Patton Vs. The X-Ecutioners“.

Varios usuarios de YouTube han subido videos del show, así que te dejamos unos cuantos aquí: