Ghost estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Impera”

Ghost anuncia su nuevo álbum “Impera”, y estrena “Call Me Little Sunshine”, nuevo sencillo que será parte de este trabajo. “Impera” contará con 12 canciones, donde además estará “Hunter’s Moon“, track que la agrupación aportó a la banda sonora de la película “Halloween Kills” (David Gordon Green, 2021), además del recién estrenado sencillo “Call Me Little Sunshine“, que cuenta con un videoclip que puedes ver más abajo.

A fines de 2020, los suecos liderados por Tobias Forge confirmaron que entraban al estudio para trabajar un nuevo álbum, con una fecha tentativa de salida para finales de 2021, pero más adelante, el vocalista dijo que este no vería la luz hasta que la banda se fuera de gira. La grabación real del álbum contemplaba seis semanas y tres de mezcla y masterización, donde sería difícil que el trabajo saliera antes de la fecha estipulada.

El nuevo disco de la banda, quinto en su carrera, llegará el próximo 11 de marzo a través de Loma Vista Recordings, siendo el sucesor de “Prequelle“, publicado en 2018. A continuación te dejamos la portada, tracklist y videoclip del nuevo single de “Impera”.

Tracklist de “Impera”: