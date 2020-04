Genesis publica “Three Sides Live” en streaming gratuito

Sigue llegando material para pasar la cuarentena, ya que ahora Genesis acaba de iniciar su “Genesis Film Festival“, iniciativa que tendrá al conjunto publicando cada sábado un concierto de su historia en el canal oficial de YouTube. Para comenzar, la banda publicó el recordado “Three Sides Live” de 1982, el cual registra un show de la gira de promoción del álbum “Abacab” (1981), además de material adicional detrás de cámaras.

La serie continuará el próximo 25 de abril con la transmisión de “The Mama Tour” (1984), siguiendo con “Live At Wembley Stadium” (1987) el 2 de mayo, “The Way We Walk” (1992) el 9 de mayo, y finalizando el día 16 de mayo con “When In Rome” (2007), concierto que registra su gira de reunión de aquel entonces. Recordemos que la banda hace un tiempo anunció un regreso de la alineación compuesta por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford, la que si la pandemia se soluciona prontamente, tendrá su vuelta a los escenarios durante los meses de noviembre y diciembre.

Mira “Three Sides Live” acá: