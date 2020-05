Genesis publica “The Way We Walk” en streaming

Muchas veces informamos el deceso de un artista, pero hay que decirlo, pocas veces se trata de un verdadero ícono como esta ocasión. Esto, porque a la edad de 87 años falleció Little Richard, uno de los artistas pioneros en el nacimiento del rock and roll gracias a su alocado sonido, enérgicas presentaciones en vivo, y una personalidad excéntrica que siempre supo combinar un espíritu de diversión. La información fue entregada por el hijo del músico a la prensa, revelando que su deceso fue producto de una larga batalla contra el cáncer.

Considerado como uno de los pioneros del rock and roll, entre sus canciones más recordadas se encuentra “Tutti Frutti“, “Long Tall Sally“, “Rip It Up“, y muchas otras, no todas de su autoría, pero que definitivamente el artista hizo suyas con su particular estilo de tocar el piano. Su influencia no solo se reflejó en cómo una serie de artistas desde The Beatles hasta Elvis Presley versionaron sus canciones, sino que también en la creación de otros iconos de la música que han citado a Richard como su principal inspiración tales como Elton John, Prince, entre muchos otros.