Genesis anuncia conciertos de reunión

Comienza el día con grandes noticias, ya que luego de muchos rumores y trascendidos, se acaba de confirmar la reunión de Genesis para este 2020, ya que la banda se reunirá para una serie de conciertos en Reino Unido que contarán con la alineación de Phil Collins, el guitarrista Mike Rutherford, y el tecladista Tony Banks, similar a sus últimos conciertos en 2007. Además de eso, la banda estará acompañada por el guitarrista y bajista Daryl Stuermer (que ya ha colaborado con el conjunto) y por primera vez, Nic Collins, hijo de Phil Collins se hará cargo de la batería.

Cabe señalar, que la banda no se presentaba bajo ningún formato desde la gira “Turn It On Again” en 2007, por lo que la serie de conciertos en Reino Unido e Irlanda los meses de noviembre y diciembre será una ocasión más que anhelada por los fanáticos. “The Last Domino?” comenzará el día 16 de noviembre en el 3 Arena de Dublin, finalizando el día 11 de diciembre en el Newcastle Utilita Arena de Inglaterra.

De momento, no se sabe de más actividades de la banda.