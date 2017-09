Gene Simmons publicará box set con más de 150 canciones

Martes, 5 de Septiembre de 2017 | 11:27 am | No hay comentarios

El próximo 26 de octubre está señalado como el día del debut solista en Chile del integrante más emblemático de Kiss. Hablamos, por supuesto, de Gene Simmons. El músico norteamericano llegará a nuestro país para ofrecer una presentación en el Teatro Cariola, esto, en el marco del primer tour del cantante con Gene Simmons And His Band, proyecto que interpreta los clásicos del grupo tras “God Of Thunder“.

Sin embargo, esas no son las únicas novedades que nos interesan del bajista, porque aquel acaba de anunciar el lanzamiento de una colección de más de 150 canciones con su trabajo. Desde las composiciones de su adolescencia hasta los mayores éxitos de Kiss, comprendiendo todo el período 1966-2016 (es decir, 50 años), estarán presentes en el box set de 10 discos, cuya fecha de publicación se sabrá en los próximos días.

El registro se titulará “Gene Simmons The Vault” y puedes revisar su trailer a continuación: