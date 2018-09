GBH vuelve a Chile con show en Temuco

Ya han pasado 10 años desde que se estrenó “Breaking Bad“, serie que finalizó luego de 5 temporadas al aire y 16 premios Emmy ganados. Ahora, para conmemorar dicho acontecimiento, es que se lanzará un box set especial que recopila la música de la serie, el que contará con 5 vinilos de 10″, cada uno representando una temporada diferente, y que se producirá bajo un tiraje limitado de solamente 5.000 copias.

Esta colección estará disponible desde el 30 de noviembre, y contará con canciones de Rodrigo y Gabriela, Mick Harvey, The Walkmen, Calexico, Ana Tijoux, Fever Ray, Thee Oh Sees, Knife Party, entre otros. Además, este vendrá con un poster, una credencial de “Los Pollos Hermanos”, y un libro con notas, datos y diálogos de la serie.

Revisa el tracklist de esta compilación, más abajo.

Tracklist:

LADO A

1. Dave Porter – “Breaking Bad Main Title Theme” (Extended)

2. Rodrigo y Gabriela – “Tamacun”

3. Working For a Nuclear Free City – “Dead Fingers Talking”

4. Glen Phillips – “The Hole”

WALT JR. – BAND AIDS (dialogue)

5. Darondo – “Didn’t I”

LADO B

1. Mick Harvey – “Out Of Time Man”

2. The In Crowd – “Mango Walk”

3. Ticklah – “Nine Years”

4. Fujiya & Miyagi – “Uh”

SKINNY PETE – SPELLING (dialogue)

5. The Silver Seas – “Catch Yer Own Train”

LADO C

1. The Walkmen – “Red Moon”

MARIE SCHRADER – SUPERMARKET (dialogue)

2. The Be Good Tanyas – “Waiting Around To Die”

3. Los Cuates de Sinaloa – “Negro Y Azul: The Ballad Of Heisenberg”

4. Calexico – “Banderilla”

LADO D

1. Far East Movement – “Holla Hey”

2. The Black Seeds – “One By One”

3. Blue Mink – “Good Morning Freedom”

WALTER WHITE – PLANS (dialogue)

4. Yellowman – “Zungguzungguguzungguzeng”

LADO E

GUSTAVO FRING – $3 MILLION (dialogue)

1. Chuy Flores – “Pollos Hermanos Veneno”

2. Los Zafiros – “He Venido”

3. Vince Guaraldi & Bola Sete – “Ginza Samba”

4. Teddybears feat. Eve – “Rocket Scientist”

LADO F

1. Prince Fatty – “Shimmy Shimmy Ya”

2. Son of Dave – “Shake A Bone”

3. The Association – “Windy”

SAUL GOODMAN – PRICING (dialogue)

4. Quartetto Cetra – “Crapa Pelada”

5. America – “A Horse With No Name”

LADO G

1. Alexander – “Truth”

2. Ana Tijoux – “1977”

SKYLER WHITE – QUICKEN (dialogue)

3. Bang Data – “Bang Data”

4. Fever Ray – “If I Had a Heart”

LADO H

JESSE PINKMAN – HOSPITAL (dialogue)

1. Apparat – “Goodbye”

2. Thee Oh Sees – “Tidal Wave”

SAUL GOODMAN – SLOPPY SECONDS (dialogue)

3. Taalbi Brothers – “Freestyle”

LADO I

1. Whitey – “Stay On The Outside”

MIKE EHRMANTRAUT – JESSE JAMES (dialogue)

2. The Peddlers – “On A Clear Day You Can See Forever”

3. Knife Party – “Bonfire”

LADO J

1. Tommy James & The Shondells – “Crystal Blue Persuasion”

2. The Limeliters – “Take My True Love By The Hand”

HANK SCHRADER – ASAC SCHRADER (dialogue)

3. Marty Robbins – “El Paso”

4. Badfinger – “Baby Blue”