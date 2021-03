Garbage estrena canción y anuncia los detalles de su nuevo álbum: “No Gods No Masters”

Novedades de Garbage, ya que la banda está de regreso con el estreno de “The Men Who Rule The World“, el primer adelanto de lo que será su esperado nuevo álbum de estudio: “No Gods No Masters“. Este título llegará el día 11 de junio, siendo producido por Billy Bush, antiguo colaborador del conjunto encabezado por Shirley Manson, y transformándose en el séptimo larga duración del conjunto.

El primer single de este sucesor de “Strange Little Birds” (2016), cuenta además con un videoclip realizado por la artista chilena Javi Mi Amor, el que puedes revisar más abajo, al final de esta nota.

Tracklist de “No Gods No Masters”:

The Men Who Rule the World The Creeps Uncomfortably Me Wolves Waiting for God Godhead Anonymous XXX A Woman Destroyed Flipping the Bird No Gods No Masters This City Will Kill You No Horses (*) Starman (*) Girls Talk feat. Brody Dalle (*) Because the Night feat. Screaming Females (*) On Fire (*) The Chemicals feat. Brian Aubert (*) Destroying Angels feat. John Doe & Exene Cervenka (*) Time Will Destroy Everything (*)

*Tracks disponibles en la versión deluxe.