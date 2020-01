Ganadores de los Premios Grammy 2020

Ya queda atrás una nueva entrega de los Premios Grammy, la cual este año se realizó en el Staples Center de Los Angeles durante la noche del domingo 26 de enero. Entre los principales ganadores, destacaron Billie Eilish quien se llevó a casa las cuatro categorías principales en las que estaba nominada gracias a su galardonado “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?“, ampliamente destacado por nuestro sitio en la lista de mejores discos de 2019.

Por supuesto, la joven cantante no fue la única premiada en la ceremonia, ya que también hubo reconocimiento para artistas como Tool, Chris Cornell, Tyler, The Creator, entre otros. Revisa a continuación la lista completa de ganadores en cada una de las categorías:

GENERAL:

Grabación del año: “Bad Guy” de Billie Eilish “Hey, Ma” de Bon Iver

“7 Rings” de Ariana Grande

“Hard Place” de H.E.R.

“Talk” de Khalid

“Old Town Road” de Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus

“Truth Hurts” de Lizzo

Álbum del año: “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” de Billie Eilish “i,i” de Bon Iver

“Norman Fucking Rockwell!” de Lana Del Rey

“thank u, next” de Ariana Grande

“I Used to Know Her” de H.E.R.

“7” de Lil Nas X

“Cuz I Love You (Deluxe)” de Lizzo

“Father of the Bride” de Vampire Weekend Canción del año: “Bad Guy” de Billie Eilish “Always Remember Us This Way” de Lady Gaga

“Bring My Flowers Now” de Tanya Tucker

“Hard Place” de H.E.R.

“Lover” de Taylor Swift

“Norman Fucking Rockwell” de Lana Del Rey

“Someone You Loved” de Lewis Capaldi

“Truth Hurts” de Lizzo

Mejor artista nuevo: Billie Eilish Black Pumas

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía

Tank and the Bangas

Yola POP: Mejor interpretación solista, Pop: “Truth Hurts” de Lizzo “Spirit” de Beyoncé

“Bad Guy” de Billie Eilish

“7 Rings” de Ariana Grande

“You Need to Calm Down” de Taylor Swift Mejor interpretación de grupo o dúo, Pop: “Old Town Road” de Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus “Boyfriend” de Ariana Grande and Social House

“Sucker” de Jonas Brothers

“Sunflower” de Post Malone & Swae Lee

“Señorita” de Shawn Mendes & Camila Cabello Mejor álbum vocal tradicional, Pop: “Look Now” de Elvis Costello & The Imposters “Sì” de Andrea Bocelli

“Love (Deluxe Edition)” de Michael Bublé

“A Legendary Christmas” de John Legend

“Walls” de Barbra Streisand Mejor álbum vocal, Pop: “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” de Billie Eilish “The Lion King: The Gift” de Beyoncé

“thank u, next” de Ariana Grande

“No.6 Collaborations Project” de Ed Sheeran

“Lover” de Taylor Swift

DANCE/ELECTRÓNICA:

Mejor grabación, Dance:

“Got to Keep On” de The Chemical Brothers

“Linked” de Bonobo

“Piece of Your Heart” de Meduza featuring Goodboys

“Underwater” de Rüfüs Du Sol

“Midnight Hour” de Skrillex & Boys Noize featuring Ty Dolla $ign

Mejor álbum, Dance o Electrónica:

“No Geography” de The Chemical Brothers

“LP5” de Apparat

“Hi This Is Flume (Mixtape)” de Flume

“Solace” de Rüfüs Du Sol

“Weather” de Tycho

MUSICA CONTEMPORÁNEA INSTRUMENTAL:

Mejor álbum instrumental contemporáneo:

“Mettavolution” de Rodrigo y Gabriela

“Ancestral Recall” de Christian Scott aTunde Adjuah

“Star People Nation” de Theo Croker

“Beat Music! Beat Music! Beat Music!” de Mark Guiliana

“Elevate” de Lettuce

ROCK:

Mejor interpretación, Rock:

“This Land” de Gary Clark Jr.

“Pretty Waste” de Bones UK

“History Repeats” de Brittany Howard

“Woman” de Karen O & Danger Mouse

“Too Bad” de Rival Sons

Mejor interpretación, Metal:

“7empest” de Tool

“Astorolus – The Great Octopus” de Candlemass feat. Tony Iommi

“Humanicide” de Death Angel

“Bow Down” de I Prevail

“Unleashed” de Killswitch Engage

Mejor canción, Rock:

“This Land” de Gary Clark Jr.

“Fear Inoculum” de Tool

“Give Yourself a Try” de The 1975

“Harmony Hall” de Vampire Weekend

“History Repeats” de Brittany Howard

Mejor álbum, Rock:

“Social Cues” de Cage the Elephant

“amo” de Bring Me The Horizon

“In the End” de The Cranberries

“Trauma” de I Prevail

“Feral Roots” de Rival Sons

ALTERNATIVO:

Mejor álbum, Alternativo:

“Father of the Bride” de Vampire Weekend

“U.F.O.F. de Big Thief

“Assume Form de James Blake

“i, i” de Bon Iver

“ANIMA” de Thom Yorke

