“From the Basement” anuncia la llegada de su archivo completo a YouTube

Buenas noticias llegan para cerrar esta semana, ya que se acaba de anunciar la llegada del catálogo completo de “From The Basement” a YouTube. El programa de shows musicales creado por Nigel Godrich irá mostrando presentaciones de artistas como Radiohead (que ya está publicada), Red Hot Chili Peppers, Moby, My Morning Jacket, Iggy and the Stooges, Cold War Kids, Feist, Fleet Foxes, Father John Misty, The Shins, Thundercat, y muchos más.

Para amenizar la espera, en el canal se subieron algunos clips de artistas como The White Stripes y Jarvis Cocker, pero ya se confirmó que pronto estarán disponibles las presentaciones completas en el canal. Mientras esperamos por ese material, puedes revisar el anuncio, y algunos clips, a continuación:

We did it against all odds.. spanning 3 series.. It was a joy to record and film the likes of The Fall, The White Stripes, Sonic Youth, PJ Harvey, Jarvis Cocker, Beck, Sparks and more. We captured Thom playing unrecorded songs for the first time, and the first TV of Laura Marling

— nigel godrich 🌈 (@nigelgod) May 21, 2020