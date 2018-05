Franz Ferdinand se presentó en Jimmy Kimmel Live!

Para el próximo 6 de julio y con un álbum en vivo está agendado el regreso discográfico de The Devin Townsend Project. Se trata de un registro titulado “Ocean Machine Live At The Ancient Roman Theatre Plovdiv“, el que incluye dos discos y cuya presentación se recoge del show que la banda realizó en septiembre de 2017 en Bulgaria.

Con una parte de la producción en la que el calvo guitarrista y compañía tocan íntegramente “Ocean Machine” (trabajo de 1997 que Townsend editó en solitario) y otro segmento con una serie de temas orquestados solicitados por el público, el disco ahora tiene su primer adelanto, una espectacular versión de “Truth“, la que llega acompañada de un video donde se ve todo el despliegue del grupo junto a una orquesta completa. Puedes revisar el material más abajo.

En febrero pasado, Devin Townsend señaló que está concentrado en varios proyectos a la vez, por lo que The Devin Townsend Project se encuentra actualmente en un hiato.