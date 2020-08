Frankie Banali, baterista de Quiet Riot, fallece a los 68 años

Estamos en el camino hacia “Throes Of Joy In The Jaws Of Defeatism“, el nuevo álbum de Napalm Death que estará disponible a partir del próximo 18 de septiembre a través de Century Media Records. Ahora, para seguir adelantando el LP, es que la banda ha estrenado una nueva canción con “Amoral“, la que se suma a la ya conocida “Backlash Just Because“, track que había sido publicado anteriormente.

El sucesor de su “Apex Predator – Easy Meat” de 2015, fue grabado con el productor Russ Russell, asiduo colaborador del conjunto, y cuenta con una portada diseñada por el artista Frode Sylthe.

Escucha el nuevo single a continuación: