Foo Fighters y múltiples invitados celebran a Taylor Hawkins con show en su homenaje

Entre los múltiples eventos del fin de semana, indudablemente que el más importante musicalmente hablando fue el homenaje de Foo Fighters a su fallecido baterista, ya que el sábado 3 de septiembre en el Wembley Stadium se celebró el “Taylor Hawkins Tribute Concert“, que contó con una serie de invitados desde Liam Gallagher, Nile Rodgers, Krist Novoselic, Lars Ulrich, Brian May, Roger Taylor, e incluso una aparición sorpresa de Paul McCartney.

Entre los tantos inolvidables momentos que dejó la velada, uno de los más celebrados fue la reunión del supergrupo Them Crooked Vultures, banda conformada por Dave Grohl junto a Josh Homme, John Paul Jones y Alain Johannes, quienes interpretaron un set con “Gunman“, además de covers a “Yellow Brick Road” de Elton John y “Long Slow Goodbye” de Queens Of The Stone Age.

Te dejamos a continuación con algunos momentos de la cita: