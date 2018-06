Foo Fighters y Guns N’ Roses se unieron para tocar “It’s So Easy”

¿Alguna vez tuvieron una pesadilla en la que Slayer y George Michael tocaran música juntos? Bueno, esto se hizo realidad, pero curiosamente de la mejor y más entretenida manera posible.

Y es que un usuario de Youtube acaba de publicar un mashup entre “Careless Whisper” del fallecido compositor británico, y “Seasons In The Abyss“, clásico de la banda norteamericana. El experimento no sólo no es malo, sino que calza perfecto y es hasta disfrutable. Revisa el material más abajo.

Nosotros creemos que Deadpool sería el más contento con esto.