Foo Fighters tocó “The Sky Is A Neighborhood” y un medley navideño en Saturday Night Live

Se termina el año y todos se están empezando a poner a tono con la navidad. Lo mismo Foo Fighters, que llegó a los estudios de Saturday Night Live para despacharse una presentación marcada con los motivos de las festividades, desde el escenario y el vestuario, hasta los temas elegidos.

Y es que después de tocar “The Sky Is A Neighborhood“, corte que es parte de su último disco de estudio -el muy buen “Concrete And Gold” (septiembre, 2017)- la banda se arrojó con un medley que incluyó primero a “Everlong” -con Dave Grohl en solitario- y luego a “Christmas (Baby Please Come Home)” y a “Linus And Lucy” del álbum “A Charlie Brown Christmas“, el maravilloso clásico de Vince Guaraldi Trio.

Puedes revisar los registros del show a continuación: