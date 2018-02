Foo Fighters tocó “The Sky Is A Neighborhood” en los Brit Awards

Durante la ceremonia de entrega de los Brit Awards 2018, celebrada anoche en el O2 Arena de Londres, Foo Fighters se hizo con el galardón a mejor banda internacional, un reconocimiento que fue por cuarta vez para la banda encabezada por Dave Grohl.

Durante el espectáculo, donde resultaron como grandes vencedores Dua Lipa y Stormzy (también hubo premios para Gorillaz y Kendrick Lamar), el grupo originario de Seattle supo retribuir la distinción ofreciendo un show altísimo, en el que, emulando el video de “The Sky Is A Neighborhood“, se despachó otra excelente versión del tema incluido en “Concrete And Gold” (2017).

En la jornada, también hubo espació para la presentación de Liam Gallagher. Puedes ver registros de ambos segmentos a continuación: