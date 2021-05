Foo Fighters, Tina Turner, Carole King, Jay-Z, y más, son inducidos al Rock & Roll Hall Of Fame

Luego de mucha espera, finalmente se dieron a conocer los nombres que serán inducidos al Rock & Roll Hall Of Fame este 2021. En la ceremonia, los artistas que fueron seleccionados para ser parte de la instancia son Foo Fighters, Tina Turner, The Go Go’s, Carole King, Jay-Z y Todd Rundgren, a quienes se suma LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads con el Musical Excellence Award, además de Kraftwerk, Gil Scott-Heron y Charley Patton con el Early Influence Award.

Como es tradición cada año, muchos importantes nombres quedaron fuera de la selección final, ya que artistas como Kate Bush, Chaka Khan, DEVO, Iron Maiden, New York Dolls, Dionne Warwick, Fela Kuti y Mary J. Blige, no serán parte del salón, al menos por ahora. Así mismo, tres de los inducidos este año estarán ingresando al Hall por segunda vez en su carrera, ya que Grohl lo hizo en 2014 con Nirvana, Turner en 1991 como parte de Ike & Tina Turner, y King en 1990 como compositora en conjunto con Gerry Goffin.

La ceremonia de inducción se realizará en el Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, Ohio el próximo 30 de octubre, transmitiéndose en vivo a través de SiriusXM, y posteriormente mediante HBO y HBO Max.