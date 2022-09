Foo Fighters realizó segundo show en homenaje a Taylor Hawkins

Ayer 27 de septiembre se realizó el segundo de los shows en homenaje al fallecido Taylor Hawkins, donde Foo Fighters se acompañó de una amplia variedad de invitados para recordar al baterista. El Kia Forum de Los Angeles fue testigo de un concierto de seis horas de duración, donde se interpretaron un total de 53 canciones entre las presentaciones de la banda, además de otros invitados como Queen, Geddy Lee y Alex Lifeson, Alanis Morissette, Nikki Sixx, Them Crooked Vultures, Joan Jett, miembros de Soundgarden, y muchos más.

Algunos de los momentos destacados de la noche fueron las presentaciones de Roger Taylor y Brian May junto a Dave Grohl y compañía, además de los miembros vivos de Rush interpretando un set con “2112 Part I: Overture” junto a Grohl, “Working Man” con Chad Smith y la clásica “YYZ” con Danny Carey de Tool. Otro momento destacado fue la aparición de los integrantes de Soundgarden, quienes junto a Grohl, Pat Smear, Krist Novoselic y Taylor Momsen tocaron “The Day I Tried To Live” y “Black Hole Sun”.

A continuación te dejamos el setlist de la jornada, además de algunos momentos en video.

Violet Grohl

Hallelujah (original de Leonard Cohen) (w/ Alain Johannes)

Joan Jett + Foo Fighters

Cherry Bomb (original de The Runaways) (w/ Travis Barker) Bad Reputation

Chevy Metal

Riff Raff (original de AC/DC) Owner of a Lonely Heart (original de Yes) (w/ Jon Davison) Heroes (original de David Bowie) (w/ Kesha)

Justin Hawkins + Josh Freese + The Coattail Riders

Range Rover Bitch (original de Taylor Hawkins) It’s Over (original de Taylor Hawkins & The Coattail Riders) Something About You (original de Level 42) (w/ Mark King) I Believe in a Thing Called Love (original de The Darkness) (w/ Rufus Taylor)

James Gang

Walk Away The Bomber: Closet Queen / Bolero / Cast Your Fate to the Wind Funk #49 (w/ Dave Grohl)

Mark Ronson + Andrew Wyatt + Dave Grohl

Right Down the Line (original de Gerry Rafferty)

Them Crooked Vultures

Goodbye Yellow Brick Road (original de Elton John) Dead End Friends Long Slow Goodbye (original de Queens of the Stone Age)

Wolfgang Van Halen + Justin Hawkins + Josh Freese + Dave Grohl

Panama (original de Van Halen) Hot for Teacher (original de Van Halen)

Def Leppard + Foo Fighters + Patrick Wilson

Rock of Ages Photograph (w/ Miley Cyrus)

Nikki Sixx & Tommy Lee + Derek Day + Foo Fighters

Live Wire (original de Mötley Crüe) Home Sweet Home (original de Mötley Crüe)

Elliot Easton + Josh Homme + Foo Fighters

Shake It Up (original de The Cars) Just What I Needed (original de The Cars)

P!nk + Nancy Wilson + Foo Fighters

Barracuda (original de Heart) (w/ Jon Theodore)

Stewart Copeland + Foo Fighters

Next to You (original de The Police) Every Little Thing She Does Is Magic (original de The Police) (w/ Jon Davison)

Alanis Morissette + Foo Fighters

You Oughta Know (w/ Chad Smith)

Sebastian Bach + Geezer Butler + Lars Ulrich + Foo Fighters

Supernaut (original de Black Sabbath) Paranoid (original de Black Sabbath) (w/ “Heaven & Hell” outro)

Geddy Lee + Alex Lifeson

2112 Part I: Overture (original de Rush) (w/ Dave Grohl) Working Man (original de Rush) (w/ Chad Smith) YYZ (original de Rush) (w/ Danny Carey)

Soundgarden + Taylor Momsen + Nirvana

The Day I Tried to Live (original de Soundgarden) Black Hole Sun (original de Soundgarden)

Queen + Foo Fighters

We Will Rock You I’m in Love With My Car Under Pressure Somebody to Love (w/ P!nk) Love of My Life Somebody to Love

Foo Fighters

All My Life (w/ Josh Freese) The Pretender (w/ Jon Theodore + P!nk) Walk (w/ Travis Barker) Low (w/ Matt Cameron) This Is a Call (w/ Brad Wilk) The Sky Is a Neighborhood (w/ Patrick Wilson) Creep (original de Radiohead) (w/ Dave Chappelle and Patrick Wilson) Run (w/ Omar Hakim) Best of You (w/ Rufus Taylor) My Hero (w/ Oliver Shane Hawkins) I’ll Stick Around (w/ Oliver Shane Hawkins) Everlong (w/ Chad Smith)

A continuación te dejamos algunos momentos en video: