Foo Fighters y Queens Of The Stone Age confirman fechas juntos en Brasil y Argentina

Despejando todos los trascendidos que habían surgido durante el último tiempo, hoy finalmente se confirmó la noticia que todos estábamos esperando: Foo Fighters y Queens Of The Stone Age presentándose juntos en Sudamérica.

A través de sus redes sociales, ambas bandas ratificaron el anuncio señalando las fechas reservadas. Mientras que en Brasil serán cuatro los conciertos que se ofrecerán (distintas ciudades entre los próximos 25 de febrero y 4 de marzo), en Argentina es sólo un show agendado para el 7 de marzo.

Si bien todavía no existe un anuncio oficial para Chile, sabemos que nuestro país completa la tríada de plazas importantes y obligadas de la región. ¡A prepararse!

