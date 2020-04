Foo Fighters publica su show en “Hyde Park” de 2006

Tras haber publicado “Pulse” (1995) en su canal de YouTube, ahora Pink Floyd entrega otro de sus shows clásicos de su carrera con “Live At Pompeii“, su legendaria presentación de 1972. Este concierto será transmitido y luego se mantendrá disponible tan solo por 24 horas, así que quien quiera aprovechar, tiene que hacerlo lo más pronto posible.

Esta mítica presentación fue realizada en las ruinas de Pompeya, transformándose en uno de los conciertos más emblemáticos de la banda gracias a la interpretación de canciones como “Careful With That Axe, Eugene“, “A Saucerful Of Secrets“, “One Of These Days“, “Set The Controls For The Heart Of The Sun” y “Echoes“.

Sigue la transmisión acá: