Foo Fighters publica álbum de Dee Gees en streaming: “Hail Satin”

El sábado pasado se realizó la segunda parte del Record Store Day 2021, donde Foo Fighters publicó un álbum llamado “Hail Satin” a través de su alter ego Dee Gees, el que sorpresivamente hoy llega a plataformas de streaming. El trabajo está dividido en dos partes, primero con 5 covers de Bee Gees, incluyendo tracks como “More Than A Woman” y “You Should Be Dancing”, además de cinco canciones en vivo de “Medicine At Midnight” (2021)

Escúchalo a continuación: