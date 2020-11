Foo Fighters estrena canción y anuncia nuevo álbum: “Medicine At Midnight”

Esta ha sido la semana de las sorpresas, ya que ahora es Foo Fighters la banda que regresa no solo con una nueva canción, sino que también con todos los detalles de su próximo álbum. El décimo larga duración del conjunto llevará por nombre “Medicine At Midnight”, y será publicado el próximo 5 de febrero de 2021, conteniendo un total de 9 canciones, de las que ya conocemos el primer single titulado “Shame Shame”, y que puedes revisar más abajo.

El sucesor de “Concrete And Gold” de 2017, venía siendo tanteado hace varios días, lo que culminó con la presentación del conjunto en “Saturday Night Live” la noche de este sábado, donde además del primer sencillo, entregaron una interpretación de “Times Like These”. Revisa a continuación los detalles de tracklist, portada y primer adelanto del décimo LP de Dave Grohl y compañía.

Tracklist de “Medicine At Midnight”: