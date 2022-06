Foo Fighters anuncia los invitados para sus shows en homenaje a Taylor Hawkins

Luego de anunciar los shows especiales como tributo al fallecido Taylor Hawkins, hoy se dio a conocer el listado de artistas que acompañará a Foo Fighters en sus presentaciones en Londres y Los Angeles. La extensa lista está encabezada por nombres como Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Roger Taylor y Brian May de Queen, entre muchos otros artistas, que estarán presentes en las fechas anunciadas por la banda para el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Inglaterra y el 27 del mismo mes en el Kia Forum de LA.

El show de Londres contará con Geddy Lee y Alex Lifeson de Rush, Roger Taylor y Brian May de Queen, Liam Gallagher, Stewart Copeland de The Police, Chris Chaney de Jane’s Addiction, Josh Homme de Queens Of The Stone Age, Chrissie Hynde de The Pretenders, Dave Chappelle, Wolfgang Van Halen, Omar Hakim, junto con miembros de la banda Chevy Metal, agrupación de covers que tenía el fallecido baterista.

Para el concierto de Los Angeles, en tanto, Dave Grohl y compañía se presentarán junto a nombres que se repetirán el plato como Geddy Lee, Alex Lifeson, Roger Taylor, Brian May, Josh Homme, Chris Chaney, Stewart Copeland, Omar Hakim y los integrantes de Chevy Metal, además de invitados como Alanis Morissette, Miley Cyrus, Chad Smith, Brad Wilk de Rage Against The Machine, Jon Theodore de QOTSA, Joan Jett, Gene Simmons de KISS, Nikki Sixx de Mötley Crüe y Mark Ronson. Invitados adicionales para ambos shows, serán anunciados próximamente.

Hawkins falleció el pasado 26 de marzo en Bogotá, Colombia, donde la banda se encontraba para encabezar la edición 2022 del festival Estéreo Picnic, tan solo una semana después de su último show en Santiago como el headliner de la primera jornada de Lollapalooza Chile 2022. La historia de Hawkins con la banda liderada por Dave Grohl se remonta a 1997, año en el que se hizo cargo de las baquetas para participar en todos los lanzamientos de la banda desde “There’s Nothing Left To Lose” (1999), tercer LP de la agrupación, hasta el reciente “Medicine At Midnight” de 2021.