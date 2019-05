Fontaines D.C. se presentó en “Fallon”

Una de las revoluciones de este año es la banda irlandesa Fontaines D.C., quienes se encuentran actualmente promocionando su primer trabajo de estudio, “Dogrel“, lanzado en el mes de abril. Para eso, la banda estuvo invitada en el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, donde se hizo presente con dos tracks de este álbum, “Boys In The Better Land” y “Liberty Belle“, los cuales puedes revisar a continuación: