Foals anuncia nuevo álbum y estrena canción: “Black Bull”

Luego de publicar su álbum “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1“, con el que se presentaron nuevamente en nuestro país en la pasada edición de Lollapalooza Chile, ahora Foals entrega detalles de su prometida segunda parte, la cual tendrá su lanzamiento el próximo 18 de octubre.

Tracklist de “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2”: